Происшествия

Гость украл золотой перстень великолучанки после застолья

Квартирную кражу раскрыли полицейские в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 18 марта из квартиры дома в деревне Переслегино у 34-летней женщины украли золотой перстень и две золотые сережки. По предварительным данным, причиненный ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Великолукский» установили личность подозреваемого. Это безработный ранее судимый за кражу местный житель 1980 года рождения. По версии следствия, подозреваемый был в гостях у потерпевшей и после застолья украл золотые вещи, принадлежащие хозяйке. Похищенное он сдал в ломбард.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.