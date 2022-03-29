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Псковский подросток предстанет перед судом по обвинению в наркопреступлении

17-летний подросток предстанет перед судом по обвинению в наркопреступлении в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 18 ноября 2021 года подростка задержали полицейские на окраине Пскова с синтетическим наркотиком. Молодой человек извлек его из тайника (закладки).

Подростку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.