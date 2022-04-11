Происшествия

Следователи проводят проверку по факту смерти ребенка в великолукской больнице

Процессуальную проверку проводят по факту смерти ребенка в отделении стационара Великолукской детской городской больницы. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

«Прокуратура организовала процессуальную проверку по данному факту. Ее проводит следственный отдел по городу Великие Луки следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. В рамках проверки проведут ряд экспертиз, направленных на установление причины смерти. После, при необходимости, будет дана оценка действиям врачей, при наличии виновного возбудят уголовное дело», - рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что у умершего 12-летнего ребенка был диагноз «сепсис неуточненный».