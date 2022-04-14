Происшествия

В Пскове водителя осудили за попытку подкупить таможенника

Водителя коммерческой организации в Пскове осудили за попытку дачи мелкой взятки сотруднику таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Мировой судья судебного участка №27 города Пскова вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество)», - говорится в сообщении.

В феврале водитель пытался передать взятку начальнику отдела таможенного оформления и контроля Псковской таможни в размере пять тысяч рублей. Деньги он хотел отдать для ускорения проведения дополнительных форм таможенного контроля ввиду выявленных нарушений. Сотрудник таможни уведомил начальника Псковской таможни о факте склонения его к совершению коррупционного преступления.

Суд признал водителя коммерческой организации виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.