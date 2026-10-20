Псковича обвинили в похищении ребенка в Санкт-Петербурге

Девятилетняя школьница подверглась нападению уроженца Псковской области в Невском районе Санкт-Петербурга. Её спасла реакция соседки.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 20 октября, все произошло на Советском проспекте два дня назад. Воскресным вечером мужчина схватил девочку, вместе с которой зашел в лифт, и силой вытащил ее из кабины на лестницу. Ребенок сопротивлялся и кричал, на шум вышла соседка. Она же, по данным ведомства, позже вызвала полицию.

«Потерпевшей потребовалась медицинская помощь», — уточнили в СК.

По имеющейся информации, был задержан 38-летний пскович. Ему предъявили обвинение в похищении несовершеннолетней. По предварительным данным, от показаний он воздержался, сославшись на 51-ю статью Конституции. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, пишет «Фонтанка».