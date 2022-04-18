Происшествия

В Печорском районе горят поля

Поля горят перед деревней Новый Изборск в Печорском районе сегодня, 20 апреля, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы происшествия.

Свидетели уточнили, что в данный момент на месте работает пожарно-спасательная бригада.