Происшествия

Двоих кофеманов задержали росгвардейцы в Пскове

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в кражах в Пскове 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

В 8:26 экипажу группы росгвардейцев поступила информация, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники задержали 31-летнего псковича, который пронес через кассовый четыре упаковки кофе, при этом не заплатив за них.

Аналогичный случай произошел на Октябрьском проспекте, там росгвардейцы задержали 48-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две банки кофе.

Для дальнейшего разбирательства горожан передали сотрудникам полиции, говорится в сообщении