Происшествия

Четыре пожара произошло в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем

Четыре пожара произошло на территории Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, в 13.24 на улице Кольцова в Невеле сгорели три пластиковых контейнера с бытовым мусором. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В 14.44 на улице Молодежной в Пскове сгорел сарай, стоящего рядом жилого дома повреждена стена. Также огонь повредил автомобиль «Пежо 207», салон машины закопчен изнутри. При этом жилой дом пожарным удалось спасти. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем мужа владелицы.

Кроме того, в 23.28 на улице Молодова в неэксплуатируемом строении сгорел мусор из-за неосторожного обращения с огнем.

А на улице Парковой в деревне Гаписово Великолукского района в жилом доме загорелась кровля,помещение выгорело изнутри. Предположительной причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем при курении.