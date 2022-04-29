Происшествия

Неосторожное обращение с огнем привело к гибели людей в Середке

Жилой дом сгорел в селе Середка Псковского района 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: архив ПЛН

Сообщение о возгорании в доме размером 5х10 метров на переулке Мирном поступило в 3:49. К месту происшествия направили дежурные караулы 3-й пожарно-спасательной части на одной автоцистерне в составе двух человек и отдельного поста «Середка» на одной автоцистерне в составе трех человек. На тушение подали два ствола «Б» от автоцистерны, проложили магистральную линию длиной 200 метров от пруда.

В 4:12 обнаружили тело первого погибшего, в 6:18 — второго. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.