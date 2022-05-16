Происшествия

Ранее судимый мужчина до смерти избил обидчика в Бежаницком районе

В Бежаницком районе мужчина обвиняется в избиении знакомого со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

14 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в поселке Красный Луч Бежаницкого района тела 63-летнего местного жителя с черепно-мозговой травмой.

По версии следствия, к преступлению причастен 35-летний местный житель, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за избиение потерпевшего, в результате чего последнему диагностировали перелом челюсти. Вечером 13 мая предполагаемый злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме потерпевшего, в ходе выяснения отношений в связи с ранее затаенной обидой нанес ему множество ударов кулаками в область головы. От полученных травм избитый мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

В настоящее время задержанному предъявили обвинение. Сегодня следователи направили в суд материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.