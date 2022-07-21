Происшествия

Порхович отправится в тюрьму за избиение женщины до смерти

Житель Порховского района попал под суд за избиение женщины до смерти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Дедовичского района.

В феврале 2021 года ночью нетрезвый мужчина в квартире, расположенной в Порхове, из-за личной неприязни к потерпевшей, умышленно скинул ее с кровати на пол, затем ударил ногой в ботинке не менее шести раз в грудь слева и не менее двух раз справа.

В результате потерпевшая получила переломы ребер, ушибы и разрывы левого легкого, кровоподтеки на груди слева. Действия порховича повлекли тяжкий вред здоровью. Вскоре потерпевшая скончалась.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинения мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.