Происшествия

Псковича осудили в Эстонии за попытку отправить технику российской армии

Эстонский суд приговорил жителя Псковской области, гражданина России и Эстонии Владимира Шилова к четырем месяцам тюрьмы и восьми месяцам лишения свободы условно за попытку вывезти из республики дроны для российской армии.

Владимир Шилов. Фото: Архив Владимира Шилова / «Коммерсантъ»

Кроме того, Владимир Шилов должен будет оплатить более €1600 издержек, а дроны будут конфискованы. Также суд приговорил к условным срокам двух других дальнобойщиков, которые переводили псковичу деньги на технику, пишет «Коммерсантъ».

28 мая мужчину задержала охранная полиция (КаПо), отвечающая за госбезопасность. 30 мая его заключили под стражу. Просьбу перевести средства на дроны, а также информацию обо всех этапах поездки дальнобойщик Владимир Шилов публиковал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», откуда, предположительно, КаПо и узнала о его намерениях.