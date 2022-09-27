Происшествия

По решению суда в двух деревнях Псковской области сделают освещение на дорогах

Прокуратура Себежского района и Островская межрайонная прокуратура проверили соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности на территории муниципалитетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверок установили, что на участках дорог общего пользования регионального значения Себеж - Глубочица до границы с Республикой Беларусь в деревне Крупово Себежского района и Остров - Новоржев в деревне Городище Островского района, где расположены пешеходные переходы и автобусные остановки, отсутствует стационарное электрическое освещение.

Прокуроры обратились в суд с административными исковыми заявлениями о возложении на ПО «Псковавтодор» обязанности устранить выявленные нарушения закона. Суды удовлетворили иски прокуроров. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решения признаны законными и обоснованными.