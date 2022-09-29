Происшествия

Великолукский таксист прибрал к рукам кошелек пассажира

48-летнего жителя города Великие Луки могут привлечь к уголовной ответственности за кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В августе водитель одного из городских такси выполнял заказ. Пассажирами были двое мужчин. У одного из них при выходе из автомобиля выпал кошелек, внутри находились деньги - 18 000 рублей. Водитель, увидев кошелек, поднял его с земли и забрал себе, при этом не предпринял никаких мер к возвращению кошелька с деньгами собственнику.

Таксисту грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения, по существу.