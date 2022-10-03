Происшествия

Более 17 тонн кокосового субстрата запретили к ввозу на российско-латвийской границе в Псковской области

Ввоз 17,5 т кокосового субстрата, предназначенного для проращивания семян сельскохозяйственных культур, запретили к ввозу должностные лица управления Россельхознадзора на российско-латвийской границе РФ в ФКП «Бурачки» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия подкарантинной продукции голландского происхождения следовала автотранспортным средством из Чехии в Москву.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля государственный инспектор установил, что в фитосанитарной сертификате не был указан вес перевозимого товара. Согласно Международному стандарту №12 предъявленный сертификат признали недействительным.

В связи с выявленным нарушением ввоз 17,5 тонн импортной продукции на территорию Российской Федерации запрещен. Груз вернули отправителю.