Происшествия

Врача из Новосокольников осудили за выдачу фиктивных листков нетрудоспособности

33-летнего жителя Новосокольнического района привлекли к уголовной ответственности за преступление коррупционной направленности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый, врач-терапевт Новосокольнической межрайонной больницы, за денежное вознаграждение оформил несколько фиктивных листков нетрудоспособности для граждан. При этом он осознавал, что у «пациентов» не было каких-либо обстоятельств, связанных с временной потерей трудоспособности. Размер вознаграждений составлял от 1 000 до 12 000 рублей.

После одного из таких эпизодов мужчину задержали на месте происшествия сотрудники полиции, которые проводили оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент».

При назначении наказания суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, а также неудовлетворительное состояние здоровья. По совокупности преступлений мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 5 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, а также штраф в размере 12 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.