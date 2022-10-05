Происшествия

Мать и дочь попытались украсть одежду в псковском магазине

Уголовное дело в отношении местной жительницы, совершившей покушение на кражу в одном из магазинов города Пскова, направили в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В сентябре обвиняемая направилась вместе со своей дочерью в один из магазинов города для покупки одежды. Там она выбрала несколько вещей и пошла в примерочную, где решила похитить часть вещей и положила их в свою сумку. Остальные вещи она повесила в магазине и вернулась к дочери. Вместе они направились к выходу из магазина, после чего сработала кнопка тревожной сигнализации.

К обвиняемой подошел охранник магазина и попросил показать сумки. Она выложила похищенное имущество на сумму 3 945 рублей. Её дочь также совершила хищение одежды, о чем женщина умолчала.

Дочь обвиняемой привлекли к административной ответственности за мелкое хищение, а в отношении самой женщины завели уголовное дело, его направили в Мировой суд для рассмотрения.