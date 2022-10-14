Происшествия

Двух безработных невельчан подозревают в краже садовой тачки

Дачную кражу раскрыли в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двух местных жителей, подозреваемых в хищении имущества из надворных построек, установили сотрудники МО МВД России «Невельский». По версии следствия, в сентябре в деревне Новохованск Невельского района из сарая у дачного дома, принадлежащего жителям Великих Лук, путем срыва запоров украли бензокосу, садовую тачку, сетку-рабицу и другие вещи. По предварительным сведениям, причинённый ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались двое безработных жителей Невельского района - мужчины 1974 и 1975 годов рождения. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного имущества изъяли. Ведется следствие.