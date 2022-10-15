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В Острове устанавливают причину гибели собаки в зооприюте

ОМВД России по Островскому району устанавливает причину гибели собаки в региональной общественной организации «Зоопомощь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

По информации приюта, с 3 на 4 октября там пропало большое количество макарон, в ночь с 9 на 10 октября украли 4,8 кг геркулеса и вареную свиную голову с ведром. Также ночью в вольере обнаружили погибшую собаку в луже крови. Полиция ведёт проверку по указанным фактам.

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«Это неприятное и пока необъяснимое с точки зрения здравого смысла событие. Дадим время во всём разобраться сотрудникам правопорядка. Есть закон, регулирующий ответственное обращение с животными и, если будут виновные, они должны отвечать за содеянное», - отметил глава Островского района Дмитрий Быстров.