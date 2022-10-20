Происшествия

Безработные гдовичи украли у дачника приставку и алкоголь

Полиция раскрыла дачную кражу в Гдове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 17 октября на улице Крепостной из дачного дома, принадлежащего жителю города Кингисеппа Ленинградской области, украли набор инструментов и телевизионную приставку. Кроме того, злоумышленники забрали с собой обнаруженное в доме спиртное.

Подозреваемые - двое безработных жителей Гдова, мужчины 1989 и 1993 годов рождения. Они дали признательные показания.

Похищенное подозреваемые намеревались сбыть, но не успели, его обнаружили и изъяли. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.