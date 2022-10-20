Происшествия

Пожилые псковички помогли якобы попавшим в ДТП родственникам и лишились денег

Пожилые псковички помогли якобы попавшим в ДТП родственникам и лишились денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В Пскове и Плюссе пятерым пожилым женщинам неизвестные мошенники сообщили, что их родственники якобы попали в ДТП, и для решения возникших проблем срочно требуются деньги.

В областном центре 19 октября четырем женщинам 1937, 1939 и 1948 годов рождения в разное время позвонили незнакомцы и сообщили, что их дочь, внук, сын и внучка совершили ДТП, и для решения возникших трудностей незамедлительно нужны денежные средства.

А 14 октября подобный звонок поступил жительнице поселка Плюсса 1948 года рождения. Причем звонивший представился сыном этой женщины. Он тоже заявил, что из-за совершенного ДТП попал в беду, и ему требуется финансовая поддержка.

«Звонившие говорили настолько убедительно, что пожилые женщины без колебаний поверили им и передали в общей сложности более двух миллионов рублей прибывшим к ним по месту жительства курьерам. К сожалению, видимо, в силу возраста и состояния здоровья какие-либо характерные их приметы они запомнить не смогли», - уточнили в пресс-службе.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.

Неустановленные пока мошенники звонили и другим жителям региона. Однако реализовать свои преступные замыслы им, судя по всему, не удалось, уточнили в ведомстве.