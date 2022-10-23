Происшествия

Более 3,5 тысяч раз псковичи вызывали скорую медпомощь за неделю

Жители Псковской области 3 604 раза вызывали сотрудников скорой медпомощи с 17 по 23 октября. Об этом сообщается в группе «Псковской станции скорой помощи» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская станция скорой помощи

Из них 300 вызовов поступило для оказания помощи в общественных местах. Более 500 раз родители вызывали медиков для своих детей. За неделю сотрудники скорой помощи 14 раз выезжали на места дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, жители области 50 раз обращались из-за коронавирусной инфекции. Скорая медпомощь 13 раз приезжала по вызову на места пожаров. За неделю организовали два полета санавиации.