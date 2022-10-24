Происшествия

Росгвардейцы задержали обокравшего дом великолучанина

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из дома в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На маршруте патрулирования экипаж Росгвардии получил сообщение, что на улице Рыбацкой 22 октября в 19:20 в один из частных домов проник неизвестный, похитил велосипед, продукты питания, автомобильный аккумулятор и скрылся.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы организовали поиск, в ходе которого подозреваемого задержали.

По данному факту возбудили уголовное дело.