Происшествия

Молдаванин шесть раз незаконно ввёз в РФ тягачи через границу в Псковской области

Гражданин Молдовы незаконно ввёз в Россию через границу в Псковской области шесть тягачей и прицеп. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В течение года через пункты пропуска Бурачки и Убылинка на российско-латвийской границе житель Молдовы шесть раз въезжал в Российскую Федерацию, находясь за рулём тягачей различных марок и годов выпуска. Все тягачи принадлежали полякам. При оформлении транзитных деклараций на все транспортные средства водитель заявлял цель ввоза: «для обратного вывоза различных прицепов».

Позже было установлено, что мужчина выезжал из России в страны Евросоюза через несколько дней после помещения транспортных средств международной перевозки под процедуру временного ввоза, а все тягачи и прицеп были доставлены в Москву и не покидали территорию Российской Федерации.

«Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за временно ввезенные на таможенную территорию Евразийского экономического союза, но не вывезенные в установленные таможенным органом сроки тягачи и прицеп, составляет более 10 миллионов рублей. Таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 194 УК РФ», - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.