Происшествия

Псковичи за два дня перевели мошенникам более 800 тысяч рублей

Более 800 тысяч рублей перевели мошенникам жители Пскова, Великих Лук и Новосокольников с 24 по 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 октября жительница Великих Лук, женщина 1954 года рождения, ответила на звонок мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом якобы предотвращения несанкционированного списания денег с её банковского счета они настоятельно рекомендовали собеседнице срочно перевести деньги на «безопасный счёт».

Великолучанка поддалась на уговоры мошенников и перевела на счёт 60 тысяч рублей. После неизвестные сказали, что этого недостаточно. В этот момент женщина поняла, что имеет дело с мошенниками, прекратила с ними контактировать и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.