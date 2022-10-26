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Житель Дедовичского района неправильно отбывал условное наказание и попал в тюрьму

27.10.2022 09:26|ПсковКомментариев: 0

43-летнему жителю Дедовичского района отменили условное осуждение, мужчину направили в колонию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре. 

Дедовичский районный суд в апреле назначил мужчине наказание за совершение преступления, предусмотренного статьёй 314.1 части 2 УК РФ, его осудили к 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. Игнорируя требования и рекомендации уголовно-исполнительной инспекции, осуждённый неоднократно допускал нарушения порядка и условий отбывания наказания.

Постановлением Дедовичского районного суда от 11 октября мужчине отменили условное осуждение с исполнением наказания по приговору и направлением в колонию строгого режима сроком на 4 месяца. Постановление вступило в законную силу.

Теги: #дедовичский район #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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