Происшествия

В Пскове грабитель разбил украденные бутылки с вином при попытке скрыться

Мужчину, подозреваемого в грабеже, задержали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, вечером 26 октября в магазин на Октябрьском проспекте зашёл очередной покупатель. Гражданин сложил в свой рюкзак бутылки с вином и неожиданно бросился бежать. При этом он разбил несколько бутылок.

Получив сообщение о произошедшем, к месту происшествия на автомобиле незамедлительно выдвинулся наряд ППС. По полученной ориентировке в одном из близлежащих дворов стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался безработный пскович 1981 года рождения, ранее неоднократно судимый. Похищенное изъято. В отношении этого горожанина возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.