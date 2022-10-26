Происшествия

Пьяный сотрудник похоронного агентства совершил ДТП в Пскове

Первым заместителем прокурора города Пскова утвержден обвинительный акт в отношении мужчины, который приехал для временного проживания в город Псков. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Как установлено в ходе дознания, мужчина недавно приехал проживать в Псков и устроился на работу в похоронное агентство. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Употребив спиртное, он сел за руль и двигаясь по улице, въехал в машину, стоявшую во дворе, где и был задержан сотрудниками полиции. Своими действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.264.1 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.264 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.