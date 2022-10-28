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ФАС России подтвердила факт сговора между Псковпассажиравтотрансом и «Чистой энергией» на торгах

ФАС России подтвердила факт сговора между ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ООО «Чистая энергия» на торгах по заправке автобусов природным газом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФАС России по Псковской области.

Дело было передано в ФАС России для рассмотрения. Суть нарушения заключалась в том, что компания-перевозчик при формировании документации установила требование, чтобы газовые заправки находились не далее чем в 2 километрах от места нахождения заказчика. Под такие требования попадала только одна заправка - «БНК» (Брянск) (ООО «Чистая энергия») - она находилась в 580 метрах, тогда как ближайшая заправка ООО «Криогаз - Псков» - в 8 километрах.

При этом в прежних закупках, которые проводил Псковпассажиравтотранс, такое ограничение не ставилось: перевозчик лишь указывал, чтобы газозаправка находилась в пределах городской черты.

Для выяснения обстоятельств Псковское УФАС России приняло решение о проведение внеплановой проверки предприятия. ГППО «Псковпассажиравтотранс» с приказом о проверке не согласилось и оспорило его правомерность в Арбитражном суде, но проиграло дело (дело № А52-743/2022).

В ходе внеплановой проверки у автотранспортного предприятия была изъята переписка, касающаяся проведения аукциона. Таким образом признаки наличия антиконкурентного соглашения между ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ООО «Чистая энергия» подтвердились и был издан приказ о возбуждении дела, продолжили в ведомстве.

ГППО «Псковпассажиравтотранс» не согласилось с приказом о возбуждении дела о заключении антиконкурентного соглашения и обжаловало его в Арбитражный суд Псковской области. Суд поддержал антимонопольщиков и указал, что основания для издания приказа были (дело № А52-1196/2022).

По итогам рассмотрения дела в ФАС России наличие сговора между ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ООО «Чистая энергия» было подтверждено (дело № 22/01/11-47/2022).