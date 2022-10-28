Происшествия

Юные великолучане за 15 минут оплатили покупки в пяти магазинах найденной банковской картой

Двое юношей в возрасте 16 и 18 лет предстанут перед судом в Великих Луках за кражу с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

19 мая обвиняемые за четверть часа приобрели в пяти сетевых магазинах Великих Лук различные алкогольные и энергетические напитки, расплатившись найденной незадолго до этого на улице банковской картой потерпевшей. Они неоднократно безналичным способом оплачивали товары на сумму до одной тысячи рублей без введения пин-кода.

Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета).

В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину. Потерпевшей полностью возместила ущерб бабушка несовершеннолетнего обвиняемого.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения про существу.