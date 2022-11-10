Происшествия

Россиянина осудили за использование программы, скрывающей данные пользователя

Октябрьский райсуд Томска вынес приговор жителю города из-за использования программы, скрывающей данные пользователя и его трафика, сообщает пресс-служба суда. Мужчина регулярно использовал ее с 2018 по 2020 год.

Как уточняет «Коммерсантъ», обвиняемый нашел «вредоносную программу», которая скрывала его сетевую активность и не позволяла идентифицировать его. После этого мужчина установил ее на жесткий диск компьютера и регулярно использовал.

В пресс-службе суда отметили, что использование программы «нейтрализовало средства защиты компьютерной информации, выразившиеся в невозможности однозначной идентификации пользователя и его сетевой активности в сети "Интернет", в том числе провайдером, оказывавшим услуги связи, включая доступ к сети "Интернет" по месту жительства».

Вредоносной программой оказался защищенный мессенджер Vipole, который скачивается в свободном доступе в сети «Интернет».

Суд признал мужчину виновным в использовании вредоносных программ (части 1 статьи 273 УК РФ) и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы. Он не может выезжать за пределы Томска и менять место жительства без согласия надзорных органов. Персональный компьютер будет изъят в собственность государства. Приговор не вступил в силу.