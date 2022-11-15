Происшествия

Псковичка и великолучанка перевели мошенникам около 700 тысяч рублей

Две жительницы Псковской области перевели на «безопасные счета» мошенников около 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичке и великолучанке позвонили неизвестные граждане, которые заявили, что неизвестные лица пытаются незаконно оформить на них кредиты, а чтобы предотвратить это, необходимо незамедлительно перевести денежные средства на «безопасные счета».

Женщины последовали рекомендациям незнакомцев и перечислили на указанные ими счета в общей сложности около 700 тысяч рублей. Когда потерпевшие убедились, что их обманули, обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамах возбужденных уголовных дел.