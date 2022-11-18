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Кражу деталей локомотива пресекли в Псковской области

18.11.2022 16:13|ПсковКомментариев: 0

Мужчину, подозреваемого в хищении деталей локомотива, выявили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД России на транспорте. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского линейного отдела МВД России на транспорте

52-летний уроженец Дновского района, работник железнодорожной организации, находясь на своём рабочем месте, похитил два силовых кабеля общей длиной 15 метров и шунтирующие устройства в количестве 14 штук. Далее злоумышленник, вооружившись металлическим ключом, направился к путям отстоя поездов, где совершил кражу еще 46 таких же устройств.

  

Похищенным имуществом гражданин распорядиться по своему усмотрению не смог, так как во время преступления его выявили оперативники транспортной полиции. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. 

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет. В настоящее время похищенное имущество изъято, в отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Теги: #кража #регион60 #железная дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
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