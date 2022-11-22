Происшествия

Великолукская транспортная прокуратура добилась блокировки ряда сайтов

Доступ к сайтам, содержащим информацию о продаже товаров, подпадающих под действие специальных экономических мер, заблокировали решением великолукского суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Ведомство по результатам проведённого мониторинга в Сети выявила сайты с информацией о продаже санкционных продуктов: сыров, масла сливочного, йогуртов. При этом вход на ресурсы свободный, регистрация пользователей для доступа не требовалась, несмотря на то, что федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает запрет на распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По результатам проверки транспортная прокуратура направила в суд административный иск с требованием признать информацию запрещённой к распространению на территории России.

Решением Великолукского городского суда требования прокурора удовлетворены, доступ к сайтам заблокирован.