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Происшествия

Курьера телефонных мошенников задержали в Пскове

02.12.2022 12:51|ПсковКомментариев: 0

Курьера телефонных мошенников задержали с поличным в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20-летний студент одного из вузов Санкт-Петербурга подозревается в совершении целой серии противоправных деяний в отношении жителей областного центра.

1 декабря в торговом комплексе при попытке перечисления через банкомат более 600 тысяч рублей, похищенных у 81-летней женщины из Псковского района, сотрудники ОМВД России по Псковскому району и регионального управления уголовного розыска задержали приезжего из Санкт-Петербурга. 

Молодой человек выполнял функцию курьера у неустановленных пока организаторов преступной деятельности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Он получал от них адреса граждан, поддавшихся на ухищрения злоумышленников, приезжал к ним по месту жительства и забирал денежные средства.

Чаще всего это делалось под предлогом якобы освобождения родственников от уголовной ответственности за совершенные ДТП. Затем полученные деньги подозреваемый переводил своим «кураторам», оставляя себе определенный процент от общей суммы. Потерпевшими оказывались, как правило, пожилые люди.

Задержанный дал признательные показания. В настоящее время ему вменяется несколько эпизодов преступной деятельности - на территории Псковского района и города Пскова. Так, в областном центре 30 ноября у пенсионерки 1933 года рождения фигурант обманным путем завладел денежными средствами в сумме более тысячи евро и около полутора тысяч долларов США.

 
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования устанавливается его причастность к совершению и других подобных преступлений на территории региона.

В Псковской области в ноябре псковские полицейские задержали ещё одного курьера телефонных аферистов – ранее судимого уроженца Украины 1981 года рождения. В его отношении расследование продолжается.

Теги: #мошенники #псков #задержание
Источник: Псковская Лента Новостей
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