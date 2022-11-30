Происшествия

Псковская пенсионерка передала мошенникам более 1000 евро

Псковская пенсионерка передала мошенникам более тысячи евро и около полутора тысяч долларов США. Об этом Псковсккой Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Очередной жертвой мошенников 30 ноября стала псковичка 1933 года рождения, которой сообщили, что ее родственнице якобы за совершенное ДТП грозит уголовная ответственность. Чтобы ей помочь, пенсионерка передала прибывшему к ней по месту жительства курьеру, по имеющимся сведениям, более тысячи евро и около полутора тысяч долларов США. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Также нескольким гражданам в Пскове и Невеле звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и службы занятости. Они предложили собеседникам во избежание попыток несанкционированного списания денежных средств со счетов и оформления кредитов перечислить их на «безопасные счета». Другим поступили предложения о трудоустройстве и возможности получения дополнительного заработка в Сети.

В итоге, введя доверчивых людей в заблуждение, злоумышленники прибрали к рукам в общей сложности более 2,5 миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью к стражам правопорядка. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.