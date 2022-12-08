Происшествия

Судимого жителя Пскова могут лишить свободы за кражу 20 дезодорантов

Ранее судимого жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу 20 дезодорантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В крупном гипермаркете мужчина положил товар в пакет и пересёк расчётно-кассовую зону магазина, не оплатив покупку, тем самым похитил ее, а после скрылся с места преступления. Уголовное дело направили в мировой суд города Пскова для рассмотрения по существу.

Санкция статьи обвинения (часть 1 статьи 158 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.