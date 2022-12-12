Происшествия

Более 25 жителей Псковской области стали жертвами телефонных мошенников за неделю

28 жителей Псковской области стали жертвами преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, в частности, телефонных мошенничеств, за прошедшую неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Потерпевшим причинили ущерб на различные суммы (от 6 тысяч рублей до 3 млн рублей), а всего свыше 12 млн рублей.

В 15 случаях предлогом обмана потерпевших со стороны мошенников, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов или представителями банков, стала информация о несанкционированном банковском кредите, для предотвращения последствий которого введенные в заблуждение граждане переводили свои денежные средства на счета, указанные преступниками.

В пяти случаях жители передали мошенникам свои средства за мнимое освобождение родственников от уголовной ответственности за дорожно-транспортные происшествия, участниками которых стали их близкие родственники.

Также преступники для обмана граждан использовали такие поводы как продажа товаров, онлайн-трудоустройство, обогащение от торговли на финансовом рынке, компенсация расходов, затраченных на лечение.

По всем указанным фактам правоохранительными органами возбудили и в настоящее время расследуют 26 уголовных дел.