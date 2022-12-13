Происшествия

Себежанина осудили за кражу из автомобиля в Пскове

33-летнего жителя Себежа отправили в колонию за кражу из автомобиля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина в период с 18 апреля по 19 апреля, проходя мимо дома № 39 по улице Льва Толстого в Пскове, открыл незапертую боковую пассажирскую дверь автомашины Volkswagen Transporter, и забрал из салона набор ключей, торцевых головок и бит в пластиковом чемоданчике, болгарку, гайковерт с аккумулятором и зарядным устройством.

С похищенным имуществом злоумышленник с места преступления скрылся. Материальный ущерб составил почти 25 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Решение суда пока не вступило в законную силу.