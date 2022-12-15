Происшествия

Пьяный мужчина ограбил магазин в Стругокрасненском районе

Мужчину привлекли к уголовной ответственности в Стругокрасненском районе за грабёж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

«Ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения в помещении торгового зала одного из магазинов посёлка Плюсса совершил хищение коньяка, лимонада и лимона в условиях очевидности для продавца», - рассказали в прокуратуре. С похищенным злоумышленник скрылся.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.