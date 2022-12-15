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Пьяный мужчина ограбил магазин в Стругокрасненском районе

15.12.2022 20:36|ПсковКомментариев: 0

Мужчину привлекли к уголовной ответственности в Стругокрасненском районе за грабёж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре. 

«Ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения в помещении торгового зала одного из магазинов посёлка Плюсса совершил хищение коньяка, лимонада и лимона в условиях очевидности для продавца», - рассказали в прокуратуре. С похищенным злоумышленник скрылся.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #грабеж #Стругокрасненский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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