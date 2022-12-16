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Фотофакт: Опасные псковские сосульки

18.12.2022 12:57|ПсковКомментариев: 0

Опасные сосульки запечатлел житель Пскова на крыше пятиэтажного жилого дома на улице Спортивная, 3. Фотографии он прислал в редакцию Псковской Ленты Новостей. 

Угрожающие ледяные сталактиты нависают вместе со снежным покровом прямо над входом в кабинет психотерапии, которая может понадобиться каждому местному жителю, посмотревшему вверх. Жителей района просим быть осторожными при нахождении вблизи со зданием. 

Напомним, что это уже не первая жалоба от горожан по поводу опасно нависающих сосулек на крышах зданий.

 

Теги: #псков #сосульки
Источник: Псковская Лента Новостей
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