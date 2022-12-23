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Труп молодого человека обнаружили на территории Псковского района

Труп разыскиваемого с 3 декабря Александра Вьюгина обнаружили на территории Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивался Александр Вьюгин 2004 года рождения. По имевшимся данным, уроженец Пскова 3 декабря без вести пропал на территории областного центра. И его местонахождение до последнего времени оставалось неизвестным.

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По поступившим сведениям, в результате проведенных мероприятий труп разыскиваемого обнаружен на территории Псковского района. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Полицейские выразили благодарность представителям средств массовой информации области и всем гражданам, которые оказывали содействие органам внутренних дел в розыске Александра Вьюгина.