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Петербуржец предстанет перед судом за убийство 19-летней давности в Псковской области

Мужчина предстанет перед судом в Псковской области по обвинению в убийстве, совершенном 19 лет назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службу СУ СК РФ по Псковской области.

Фото, видео: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении убийства (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ) предпринимателя из Республики Беларусь, тело которого обнаружили 27 сентября 2003 года возле кафе в деревне Новгородка Пушкиногорского района с признаками насильственной смерти.

В ходе первоначальных следственных действий были получены сведения, что в последнюю командировку пострадавшего сопровождал некий житель Минска, который представлялся другим именем. На том этапе все необходимые следственные действия были выполнены, однако лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установили. Поэтому предварительное следствие приостановили. Тем не менее, работа по раскрытию преступления не прекращалась.

В июле 2022 года ход расследования уголовного дела заслушал и поставил на контроль заместитель председателя СК России Александр Клаус. Он дал указания об активизации следствия и организации дополнительных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения виновного лица.

Для помощи в расследовании подключились следователи-криминалисты из отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главное управление криминалистики (Криминалистического центра СК России). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области.

В результате совместной работы следственных органов и оперативных служб установили физическое местонахождение фигуранта, который все эти годы проживал под чужим именем в городе Санкт-Петербурге. Сотрудники ведомства произвели его задержание с водворением в исправительную колонию на основании заочно вынесенного приговора суда по делу о мошенничестве и фальшивомонетничестве.

После этапирования в Псковскую область предполагаемый злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что на момент совершения преступления он скрывался от правосудия на территории сопредельного государства под вымышленным именем. 27 сентября 2003 года в ходе поездки в Россию он поссорился с потерпевшим, которому оказывал услуги охранного характера, и убил его возле кафе в Пушкиногорском районе Псковской области. После чего с места преступления скрылся.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.