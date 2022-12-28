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Печерянин отправится в тюрьму за неуплату алиментов

Печерянин отправится в тюрьму за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Печорского района.

32-летний ранее судимый мужчина, обязанный к уплате алиментов, будучи привлеченным к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, не выплачивал деньги на содержании двух несовершеннолетних детей. Подсудимый является трудоспособным. Задолженность мужчины по уплате средств на содержание детей составила 68 000 рублей.

С учетом позиции прокурора подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 4 месяцев лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.