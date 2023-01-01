Происшествия

Пскович в камуфляжной шапке ударил бутылкой по голове 12-летнего мальчика

Личность напавшего на несовершеннолетнего устанавливают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По данным следствия, 2 января 2023 года на улице Киселева неизвестный мужчина ударил бутылкой по голове случайного встречного, которым оказался 12-летний мальчик. После чего мужчина скрылся с места преступления.

«Из показаний очевидцев произошедшего следует, что напавший мужчина был среднего роста, повышенного питания. На нем была надета камуфляжная шапочка, куртка зеленого цвета. В руках держал пакет черного цвета», – отметили следователи.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленника и его задержанию.

Тем, кто располагает сведениями об обстоятельствах произошедшего и личности злоумышленника, необходимо сообщить в следственное управление по телефону: 8(911)360-10-92.