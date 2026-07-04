Сбитый над заводом в Великих Луках беспилотник был оснащен поражающими элементами

Сегодня ночью обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию производственного предприятия города Великие Луки, сообщил глава города Николай Козловский.

Изображение сгенерировано ИИ

«Выехал на место, осмотрел последствия, оценил масштаб нанесенного ущерба. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Беспилотный летательный аппарат был оснащён поражающими элементами, что свидетельствует о намерении нанести максимально возможный ущерб», -сказал Николай Козловский.

Также частично пострадало оконное остекление соседнего здания предприятия и отдельные элементы городской системы теплоснабжения.

Все оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий. Работа системы теплоснабжения была оперативно восстановлена.

«Ситуация находится под контролем. Благодарю сотрудников экстренных служб и коммунальных предприятий за профессионализм и слаженные действия. Напоминаю, при падении БПЛА и обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112». - заключил глава.