Сбитый над заводом в Великих Луках беспилотник был оснащен поражающими элементами

Сегодня ночью обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию производственного предприятия города Великие Луки, сообщил глава города Николай Козловский.
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Также частично пострадало оконное остекление соседнего здания предприятия и отдельные элементы городской системы теплоснабжения.
Все оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий. Работа системы теплоснабжения была оперативно восстановлена.
«Ситуация находится под контролем. Благодарю сотрудников экстренных служб и коммунальных предприятий за профессионализм и слаженные действия. Напоминаю, при падении БПЛА и обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112». - заключил глава.