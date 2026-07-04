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Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти мог направляться в Псков

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В Ленинградской области задержан подозреваемый в расправе над ушедшей за грибами 12-летней школьницей по имени Милана. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Вводная картинка

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Им оказался 42-летний мужчина. Правоохранители обнаружили его на вокзале в Гатчине. С этого вокзала он мог уехать в Псков, Лугу или Волосово.

По информации канала, ранее мужчину видели на территории СНТ «Захожье» в Тосненском районе. Он подходил к детям и пытался с ними пообщаться.

Ранее сообщалось, что потерпевшая пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее нашли без признаков жизни — на теле ребенка обнаружены ранения, пишет «Лента.ру». Оперативники по камерам видеонаблюдения узнали, что девочка вышла из леса. Были начаты поиски преступника.

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