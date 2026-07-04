Почти 160 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области с начала года

За период с января по июнь 2026 года, согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, от действий мошенников пострадали 236 человек. Общая сумма причиненного ущерба составила 159 786 368 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Инфографика: УМВД России по Псковской области

Наиболее распространенные схемы мошенничества: перевод денежных средств на «безопасный счет» — 141 случай; неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях — 2 случая; мошенничество при покупке товаров в Интернете — 44 случая; «освобождение» от ответственности — 15 случаев; предложения о дополнительном заработке — 33 случая.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела.