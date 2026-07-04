 
Происшествия

Жилые дома пострадали в Кунье в результате атаки БПЛА

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Этой ночью в результате атаки БПЛА в Кунье пострадали жилые дома, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский в своем Мах.

Изображение сгенерировано ИИ

Глава округа Олег Лебедев со своей командой оперативно среагировал, людям оказывается помощь.

«С районом находимся на постоянной связи. Партийцы и волонтеры местного отделения "Единой России" включены в работу», - сказал депутат. 

В Великих Луках этой же ночью пострадал производственный объект, осколками задело соседние здания. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. «На месте происшествия вместе с оперативными службами работали наши партийцы», - уточнил Александр Козловский. 

Ситуация находится на контроле губернатора Михаила Ведерникова.

 

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