Жилые дома пострадали в Кунье в результате атаки БПЛА

Этой ночью в результате атаки БПЛА в Кунье пострадали жилые дома, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский в своем Мах.

Изображение сгенерировано ИИ

Глава округа Олег Лебедев со своей командой оперативно среагировал, людям оказывается помощь.

«С районом находимся на постоянной связи. Партийцы и волонтеры местного отделения "Единой России" включены в работу», - сказал депутат.

В Великих Луках этой же ночью пострадал производственный объект, осколками задело соседние здания. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. «На месте происшествия вместе с оперативными службами работали наши партийцы», - уточнил Александр Козловский.

Ситуация находится на контроле губернатора Михаила Ведерникова.