Обломки БПЛА упали на предприятие в Великих Луках и в жилом секторе в Кунье

Прошедшей ночью воздушном пространстве Псковской области, преимущественно в южных районах, силами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожена свыше 30 БПЛА противника, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.
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В Великих Луках обломки БПЛА упали на закрытой территории производственного объекта. Пострадавших и разрушений нет. Повреждена проходящая по территории завода теплотрасса, горячее водоснабжение оперативно восстановлено.
В Кунье БПЛА упал в черте населенного пункта. Повреждено остекление в 2 многоквартирных домах. По предварительной информации, три человека получили незначительные травмы от разбитого стекла. Также в Куньинском районе повреждения получила сельскохозяйственная постройка.
Съемка и размещение в сетевых ресурсах фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО запрещена.
Информацию о любом происшествии можно доводить до оперативного дежурного автономной некоммерческой организации Псковской области «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» (круглосуточный телефон 8 (8112) 33-15-19).
«Также у него можно уточнить, к какому филиалу «Дружины» территориально относится ваш населенный пункт, и заранее наладить контакт с его руководителем. Наши дружинники на посту круглые сутки, при необходимости они всегда придут на помощь!» - заключил губернатор.