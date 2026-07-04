 
Происшествия

Обломки БПЛА упали на предприятие в Великих Луках и в жилом секторе в Кунье

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Прошедшей ночью воздушном пространстве Псковской области, преимущественно в южных районах, силами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожена свыше 30 БПЛА противника, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

Изображение сгенерировано ИИ

В Великих Луках обломки БПЛА упали на закрытой территории производственного объекта. Пострадавших и разрушений нет. Повреждена проходящая по территории завода теплотрасса, горячее водоснабжение оперативно восстановлено. 

В Кунье БПЛА упал в черте населенного пункта. Повреждено остекление в 2 многоквартирных домах. По предварительной информации, три человека получили незначительные травмы от разбитого стекла. Также в Куньинском районе повреждения получила сельскохозяйственная постройка. 

«Всем, кто пострадал от ночной атаки, чье имущество было повреждено, будет оказана вся необходимая помощь! Я благодарю всех, кто внёс свой вклад в отражение ночной атаки! И вновь напоминаю основные правила:  Если вы стали свидетелями падения БПЛА: незамедлительно сообщите по тел. 112 или 8(8112)72-52-00; проинформируйте любого известного вам представителя органов власти (сотрудника органов местного самоуправления, представителя полиции, МЧС, региональной противопожарной службы; до прибытия представителей оперативных служб организуйте дежурство на безопасном  расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц к месту падения! будьте внимательны и осторожны, при звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам!» - сообщил Михаил Ведерников.

Съемка и размещение  в сетевых ресурсах фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО запрещена.

Информацию  о любом происшествии можно доводить до оперативного дежурного автономной некоммерческой организации Псковской области «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» (круглосуточный телефон 8 (8112) 33-15-19).

«Также у него можно уточнить, к какому филиалу «Дружины» территориально относится ваш населенный пункт, и заранее наладить контакт с его руководителем. Наши дружинники на посту круглые сутки, при необходимости они всегда придут на помощь!» - заключил губернатор.

 

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